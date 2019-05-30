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"Роскосмос" обвинил США в недобросовестной конкуренции из-за решения Пентагона

В госкорпорации считают, что запрет Минобороны США на услуги РФ при запусках в космос негативно отразится на международном сотрудничестве

"Роскосмос" обвинил США в недобросовестной конкуренции из-за решения Пентагона
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Решение Пентагона запретить с 2023 года американским компаниям сотрудничать с Россией в коммерческих космических пусках негативно отразится на международном сотрудничестве, заявляют в "Роскосмосе".

"Данное решение Пентагона может негативно отразиться на международном сотрудничестве по организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты на коммерческой основе", - говорится в заявлении госкорпорации.

"Государственная корпорация "Роскосмос" осуждает данное решение военного ведомства США и считает его очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг", - отмечается в нем.

В "Роскосмосе" назвали запрет попыткой "лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью, искусственно ограничить использование российских средств выведения на международном рынке". "Пентагон хочет разрушить то, что с таким трудом создано и поддерживается в российско-американских отношениях в области космоса", - заявили в госкорпорации.

Ранее в четверг Пентагон внес Россию в список государств, чьими услугами запрещено пользоваться для коммерческих запусков американских спутников. Запрет начнет действовать с 2023 года.

В 2018 году Россия вывела на орбиту несколько спутников Lemur-2, предназначенных для навигации судов и метеорологических целей. В 2017 году российская ракета-носитель "Протон-М" вывела в космос американский спутник связи Echostar-21. Российские космических корабли "Союз" используются для доставки астронавтов НАСА на МКС.

Роскосмос Пентагон США

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