Предстоящие новогодние каникулы сократят на два дня

Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Новогодние каникулы 2019-20 продлятся восемь дней, сообщает "Российская газета". Издание напоминает, что в этом и прошлом году они продолжались десять дней.

В пятницу. 31 мая, Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) должна рассмотреть проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году.

Отмечается, что по Трудовому кодексу нерабочие праздничные дни в РФ на Новый год - это дни с 1 по 6 и 8 января, а также 7 января - Рождество.

Однако в 2018 и 2019 годах каникулы увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря. В 2018 году это произошло из-за того, что суббота 29 декабря 2017 года была перенесена на понедельник, 31 декабря. В 2019 году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, поэтому они автоматически присоединились к каникулам.

В конце этого года 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник, так что они останутся рабочими днями и не добавятся к каникулам. Выходные дни 4 и 5 января, которые выпадут на субботу и воскресенье, проект постановления предлагает перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая.

Таким образом, констатирует "РГ", сокращение числа дней отдыха в честь нового, 2020 года, произойдет по "техническим причинам".

В честь Дня защитника Отечества дни отдыха предполагается установить с 22 по 25 февраля, Международного женского дня - с 7 по 9 марта, Праздника Весны и Труда - с 1 по 5 число, Дня победы - с 9 по 11 мая, Дня России - с 12 по 14 июня и Дня народного единства - 4 ноября.

Соответствующее постановление правительства принимается ежегодно. И каждый раз предварительно согласовывается с профсоюзами и работодателями.