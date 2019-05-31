МАК проведет служебное расследование из-за утечек данных о крушении SSJ 100

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование в связи с утечками в СМИ информации о расследовании катастрофы SSJ 100 в "Шереметьево", сообщается в пятницу на сайте МАК.

"Учитывая острую реакцию со стороны авиакомпании "Аэрофлот" в МАК будет проведено служебное расследование в отношении опубликованных материалов. Информация и позиция МАК всегда публикуется на официальном сайте организации. Высказывания отдельных сотрудников не являются ни информацией, ни позицией МАК. (...) В этой связи ни МАК, ни другие лица в настоящий момент не могут обладать достоверной информацией об установлении технической комиссией причин катастрофы самолета Суперджет-100 авиакомпании "Аэрофлот - Российские авиалинии", - говорится в сообщении.

Это заявление было сделано после публикаций в ряде СМИ, которые со ссылкой на ведущего эксперта МАК Владимира Кофмана сообщили, что причиной катастрофы в "Шереметьево" стало грубое приземление.

В комитете заявили, что Кофман не входит в состав технической комиссии и не имеет отношения к расследованию и попросили предоставить аудио или видео, подтверждающие его высказывания.

Предварительные результаты расследования МАК обещает опубликовать через месяц после катастрофы - 5 июня.

Вечером 5 мая самолет SSJ 100 компании "Аэрофлот" вылетел в Мурманск из "Шереметьево". Вскоре после взлета он вернулся в аэропорт, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб.