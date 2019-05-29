"Аэрофлот" потребовал от хабаровского губернатора доказать свои слова о причине крушения SSJ 100

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В "Аэрофлоте" расценили заявления губернатора Хабаровского края о причинах катастрофы самолета SSJ 100 в "Шереметьево" как попытку давления на ход расследования.

"Аэрофлот" считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы рейса SU1492 Москва - Мурманск - "это на 100% человеческий фактор", неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение. В адрес "Аэрофлота" не поступало официальное заключение, на которое ссылается губернатор, о том, что "технически самолет был в идеальном состоянии", - говорится в сообщении авиакомпании, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Авиакомпания потребовала от Фургала предоставить подтверждения озвученной им версии. "В случае отсутствия таковых "Аэрофлот" требует незамедлительного и официального опровержения", - говорится в сообщении.

Перевозчик также призвал СМИ воздержаться от спекуляций на теме трагедии до завершения официального расследования.

"Спекуляция любыми фактами способствуют росту социальной напряженности. Собственные толкования обстоятельств произошедшего события и обнародование каких- либо версий на основе разрозненных фактов является домыслом. Для достоверного освещения расследования катастрофы любую информацию для обнародования в СМИ необходимо получать исключительно от органа, проводящего расследование или с его разрешения", - подчеркнули в авиакомпании.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на губернатора Хабаровского края сообщили, что в хабаровский минтранс поступило техническое заключение, в котором человеческий фактор называется приоритетной версией крушения SSJ 100 в "Шереметьево".

Вечером 5 мая Superjet "Аэрофлота", выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, сразу после вылета вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб.