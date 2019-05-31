Генсек ООН и Силуанов откроют ПМЭФ-2019

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов примут участие в торжественной церемонии открытия Петербургского международного экономического форума 6 июня, сообщила в пятницу пресс-служба Росконгресса.

Кроме них, в церемонии примут участие председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и президент Молдавии Игорь Додон. Модератором встречи станет корреспондент NBC News Кир Симмонс.

С приветственным словом к участникам и гостям форума обратится временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Петербургский международный экономический форум пройдет в Экспофоруме на юге Петербурга 6-8 июня.