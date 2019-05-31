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Муниципальный фильтр на губернаторских выборах в Петербурге останется на уровне 10%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Муниципальный фильтр для участия в губернаторских выборах в Санкт-Петербурге в 2019 году останется на уровне 10%, сообщают в избирательной комиссии города.

"В органы власти поступило письмо от Эллы Александровны Памфиловой (главы ЦИК - ИФ) с предложением снизить муниципальный фильтр на губернаторской кампании. Санкт-Петербургская избирательная комиссия не обладает правом законодательной инициативы и вопрос должен быть адресован депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Они принимают такое решение, и на основе принятых решений законодателей мы разворачиваем свою работу", - сказал журналистам в пятницу глава Горизбиркома Виктор Миненко.

В свою очередь член избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа уточнил, что муниципальный фильтр в рамках этой губернаторской кампании уже не может быть снижен.

"Нужно помнить, что у нас законодательство о выборах замораживается на день начала избирательной кампании, то есть на сегодня. И если теоретически будут какие-то законодательные изменения в период этой кампании в будущем, то они будут распространяться только на следующие избирательные кампании. Сегодня, по закону Петербурга, предусмотрен муниципальный фильтр в виде 10%", - подчеркнул Зацепа.

Как сообщалось, в конце апреля Памфилова предложила 16 регионам РФ снизить муниципальный фильтр на предстоящих губернаторских выборах. Петербургу, в частности предлагалось установить его на уровне 6%.

Петербург

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