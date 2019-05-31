Поиск

В число организаторов опроса о храме в Екатеринбурге вошли два представителя епархии

В рабочую группу по опросу также вошли представители властей и общественности

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Городская дума Екатеринбурга сформировала рабочую группу, которая организует опрос о месте строительства храма святой Екатерины. Об этом сообщила пресс-служба заксобрания.

В группу вошли спикер городской думы Игорь Володин, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, восемь городских депутатов, зампред Общественной палаты муниципального образования "город Екатеринбург" Олег Скворцов, председатель городского избиркома Илья Захаров, председатель общественной организации Свердловского отделения Союза архитекторов РФ Михаил Вяткин. Также в нее включили двух представителей Екатеринбургской епархии - секретаря епархиального совета Вениамина Райникова и главу отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Максима Миняйло.

От общественной организации "Парки и скверы" в группу включили десять человек вместо пяти. Об этом попросили сами общественники, объяснив, что из-за работы люди не всегда смогут присутствовать на заседаниях. Право голоса останется у пяти представителей организации.

Со стороны общественности в группу вошли юрист Ксения Бакланова, преподаватель Анна Балтина, архитектор Полина Иванова, политолог и депутат Екатеринбургской городской Думы Константин Киселев, специалист УрФУ Наталья Маликова, профессор Алексей Мосин, кандидат политических наук Дмитрий Москвин, член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова, профессор кафедры ландшафтного строительства УГЛТУ Татьяна Сродных, радиоведущий и журналист Александр Цариков.

На первое заседание рабочая группа соберется 3 июня в Екатеринбургской городской думе.

В Екатеринбурге с 13 мая несколько дней подряд проходили несогласованные акции протеста против строительства церкви святой Екатерины в центре города. Акции сопровождались столкновениями с участием противников проекта, его сторонников и полиции. На акциях полицейские задержали около ста человек. После вмешательства президента Владимира Путина, который предложил провести опрос горожан, власти остановили строительство.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

8
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург Александр Высокинский Максим Миняйло

Новости по теме

Новости
Война санкций

Москва расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ

Москва расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ

Кузен участницы шоу "Голос.Дети" потребовал проверить Алсу на причастность к накрутке голосов

Кузен участницы шоу "Голос.Дети" потребовал проверить Алсу на причастность к накрутке голосов
Дело "Седьмой студии"

В деле "Седьмой студии" появился новый подозреваемый

Шнуров предложил установить в "Пулково" указатели "Преступление и наказание" и "Идиот"

Глава ВЦИОМ назвал сенсационными результаты нового опроса доверия Путину

Глава ВЦИОМ назвал сенсационными результаты нового опроса доверия Путину

Аэропорты Волгограда и Петербурга остались без имен великих соотечественников

Дело Baring Vostok

Комиссия по этике призвала Юсупова забрать из СК заявление против фигурантов дела Baring Vostok

Комиссия по этике призвала Юсупова забрать из СК заявление против фигурантов дела Baring Vostok

Глава Роспотребнадзора запретила наказывать рестораны за стейки "с кровью"

Глава Роспотребнадзора запретила наказывать рестораны за стейки "с кровью"

В Минкультуры открестились от требований вырезать сцены из фильма про Элтона Джона

В Минкультуры открестились от требований вырезать сцены из фильма про Элтона Джона

Ремонт в Госдуме отложат из-за пустот в фундаменте

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');