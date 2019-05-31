В число организаторов опроса о храме в Екатеринбурге вошли два представителя епархии

В рабочую группу по опросу также вошли представители властей и общественности

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Городская дума Екатеринбурга сформировала рабочую группу, которая организует опрос о месте строительства храма святой Екатерины. Об этом сообщила пресс-служба заксобрания.

В группу вошли спикер городской думы Игорь Володин, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, восемь городских депутатов, зампред Общественной палаты муниципального образования "город Екатеринбург" Олег Скворцов, председатель городского избиркома Илья Захаров, председатель общественной организации Свердловского отделения Союза архитекторов РФ Михаил Вяткин. Также в нее включили двух представителей Екатеринбургской епархии - секретаря епархиального совета Вениамина Райникова и главу отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Максима Миняйло.

От общественной организации "Парки и скверы" в группу включили десять человек вместо пяти. Об этом попросили сами общественники, объяснив, что из-за работы люди не всегда смогут присутствовать на заседаниях. Право голоса останется у пяти представителей организации.

Со стороны общественности в группу вошли юрист Ксения Бакланова, преподаватель Анна Балтина, архитектор Полина Иванова, политолог и депутат Екатеринбургской городской Думы Константин Киселев, специалист УрФУ Наталья Маликова, профессор Алексей Мосин, кандидат политических наук Дмитрий Москвин, член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова, профессор кафедры ландшафтного строительства УГЛТУ Татьяна Сродных, радиоведущий и журналист Александр Цариков.

На первое заседание рабочая группа соберется 3 июня в Екатеринбургской городской думе.

В Екатеринбурге с 13 мая несколько дней подряд проходили несогласованные акции протеста против строительства церкви святой Екатерины в центре города. Акции сопровождались столкновениями с участием противников проекта, его сторонников и полиции. На акциях полицейские задержали около ста человек. После вмешательства президента Владимира Путина, который предложил провести опрос горожан, власти остановили строительство.