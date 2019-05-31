Сквер в центре Екатеринбурга включат в опрос о месте для строительства храма

Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Свердловское отделение Союза архитекторов России предложило выбрать место для строительства храма в Екатеринбурге из пяти площадок, причем сквер на Октябрьской площади остался среди них.

"Шорт-лист" был предложен в пятницу на заседании экспертного совета в администрации города.

Среди возможных площадок - берег городского пруда за Макаровским мостом, место на улице Татищева напротив "Екатеринбург Арены", территория Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря, участок на пересечении улиц Белинского - Фурманова, а также территория на Октябрьской площади (но со смещением к южной границе сквера).

Директор центра социологических исследований фонда "Социум" Ольга Рыбакова заявила, что для финального опроса необходимо выбрать не более шести-семи площадок. "Если их будет много, то мы рискуем получить распыление голосов, и очень сложно будет определить лидера", - пояснила Рыбакова.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ.

Проведенный опрос ВЦИОМ показал, что 74% опрошенных считают сквер неудачным местом для строительства храма.