Поиск

Сквер в центре Екатеринбурга включат в опрос о месте для строительства храма

Сквер в центре Екатеринбурга включат в опрос о месте для строительства храма
Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Свердловское отделение Союза архитекторов России предложило выбрать место для строительства храма в Екатеринбурге из пяти площадок, причем сквер на Октябрьской площади остался среди них.

"Шорт-лист" был предложен в пятницу на заседании экспертного совета в администрации города.

Среди возможных площадок - берег городского пруда за Макаровским мостом, место на улице Татищева напротив "Екатеринбург Арены", территория Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря, участок на пересечении улиц Белинского - Фурманова, а также территория на Октябрьской площади (но со смещением к южной границе сквера).

Директор центра социологических исследований фонда "Социум" Ольга Рыбакова заявила, что для финального опроса необходимо выбрать не более шести-семи площадок. "Если их будет много, то мы рискуем получить распыление голосов, и очень сложно будет определить лидера", - пояснила Рыбакова.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ.

Проведенный опрос ВЦИОМ показал, что 74% опрошенных считают сквер неудачным местом для строительства храма.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

8
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург

Новости по теме

Новости

Путин присвоил аэропорту "Шереметьево" имя Пушкина

Путин присвоил аэропорту "Шереметьево" имя Пушкина
ПМЭФ-2019

Генсек ООН и Силуанов откроют ПМЭФ-2019

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

МАК проведет служебное расследование из-за утечек данных о крушении SSJ 100

Предстоящие новогодние каникулы сократят на два дня

Предстоящие новогодние каникулы сократят на два дня

Суд в Южно-Сахалинске оставил косаток и белух в "китовой тюрьме" в Приморье

Суд в Южно-Сахалинске оставил косаток и белух в "китовой тюрьме" в Приморье

"Левада-центр" подтвердил данные ВЦИОМ о высоком рейтинге Путина

Мощнейший телекоммуникационный спутник РФ "Ямал-601" вышел на орбиту

Мощнейший телекоммуникационный спутник РФ "Ямал-601" вышел на орбиту

Суд арестовал активы Ананьевых на 282,2 млрд рублей по иску Промсвязьбанка

Суд арестовал активы Ананьевых на 282,2 млрд рублей по иску Промсвязьбанка

"Роскосмос" обвинил США в недобросовестной конкуренции из-за решения Пентагона

"Роскосмос" обвинил США в недобросовестной конкуренции из-за решения Пентагона

Что произошло за день: четверг, 30 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');