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РПЦ не откажется от планов на кафедральный собор в центре Екатеринбурга

РПЦ не откажется от планов на кафедральный собор в центре Екатеринбурга
Во время протестов против строительства храма в Екатеринбурге
Фото: АР/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Екатеринбургская епархия не планирует отступать от идеи строительства храма в Екатеринбурге, заявил секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников) в интервью телеканалу "Царьград", текст которого опубликован на сайте епархии.

"Мы приступаем к этому делу с молитвой, идем с открытым забралом, не скрывая, что хотим построить собор и от этой идеи отступать не намерены. Но хотим, чтобы это было дело всего города, всех людей, которые любят Бога", - сказал игумен, не уточнив, выступают ли епархия за строительство собора именно в сквере на Октябрьской площади.

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Он отметил, что епархия "не воевала" с противниками строительства храма в сквере. "Быть может, людям, протестовавшим против строительства собора, и казалось, что они с нами воюют, но мы-то с ними не воевали. Мы строили и строим храмы не для того, чтобы каким-то образом кому-то насолить или вызвать чье-то негодование. Хотя и не скрываем, что уже давно мечтаем возродить Екатерининский собор", - пояснил официальный представитель епархии.

По словам игумена, региону необходим кафедральный собор.

"В Свердловской области должен быть свой главный знаковый храм, который бы и своей красотой, и своим положением показывал значение духовной составляющей в жизни города и области. Оба дореволюционных кафедральных собора были снесены большевиками, нынешние же возведены как приходские храмы, а потому с этими задачами в должной мере не справляются", - сказал он.

Отец Вениамин добавил, что в Свердловской области не хватает храмов.

"Если сравнивать с другими регионами России, у нас очевидна недостаточность храмов по соотношению к количеству жителей. И, конечно, нехватка храмов значительнее не в центре города, а на его окраинах. Но что касается Екатерининского кафедрального собора, то это не очередной приходской храм, а главный храм Екатеринбургской митрополии, в которую входят пять епархий, и у нас достаточно много общеобластных богослужений", - уточнил он.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек, более 30 арестовали. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан.

В городе создана рабочая группа, которая определит формат опроса о месте строительства храма. Свердловское отделение Союза архитекторов России предложило рассмотреть пять площадок в Екатеринбурге, в том числе и сквер на Октябрьской площади.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург

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