В Екатеринбурге завершился опрос горожан о месте для строительства храма

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Администрация Екатеринбурга в четверг завершила сбор предложений от жителей города о месте строительства храма святой Екатерины.

Опрос шел 10 дней, за это время горожане подали больше девяти тысяч обращений с вариантами размещения собора святой Екатерины.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации, сбор обращений завершился в 11:00 по местному времени (9:00 по Москве), однако специалисты пока не успели посчитать все поступившие к этому времени предложения.

"Это число уже зарегистрированных обращений. Есть поступившие, но еще не зарегистрированные. Цифра вырастет", - сказал собеседник агентства.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ.