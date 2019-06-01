Нижегородские врачи сообщили о 19 пострадавших в результате ЧП в Дзержинске

При взрыве на оборонном заводе, предварительно, обошлось без жертв, сообщил представитель предприятия

Столб дыма над местом взрыва в Дзержинске Фото: ТАСС, Елена Сорокина

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - По уточненным данным, 19 человек получили ранения в результате взрывов на оборонном предприятии "Кристалл" в Дзержинске, сообщает в субботу пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на данные Минздрава региона.

"На месте работает служба медицины катастроф. Всем пострадавшим - около 19 человек - оказывается необходимая медицинская помощь. В основном, речь идет об осколочных ранениях легкой и средней степени тяжести", - сообщила и.о. министра здравоохранения региона Елена Саксонова.

В свою очередь, представитель "Кристалла" сообщил "Интерфаксу", что, по предварительным данным, погибших в результате взрыва на предприятии нет. Он рассказал, что на месте ЧП сейчас работают бригады МЧС.

По словам представителя предприятия, в одном из зданий произошел пожар. "Заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал. В результате последовавшего за возгоранием взрыва есть разрушения", - сказал собеседник агентства.

Представитель "Кристалла" сообщил, что в цехе, где произошел взрыв, работали пять человек. Как он отметил, по предварительным данным, их успели эвакуировать, все они живы.

Источник "Интерфакса" уточнил в субботу, что в цеху, где произошел взрыв производились авиабомбы. "В цеху производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним. Боеприпасы хранились там же", - сказал он.

В пресс-службе регионального правительства подтвердили, что в результате ЧП есть раненые. "Ранения осколочные. Всем оказывается медицинская помощь", - сказал собеседник агентства, добавив, что количество пострадавших уточняется.

На месте происшествия работает оперативный штаб, созданный по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Пресс-служба губернатора Нижегородской области сообщает, что "угрозы загрязнения воздуха после взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске нет".

О предприятии

АО "ГосНИИ "Кристалл" (холдинг "Техмаш", "Ростех", город Дзержинск, Нижегородская область) - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.

Институт также проводит работы в рамках федеральных целевых программ в интересах организаций и предприятий Минпромторга, Росатома, Роскосмоса, МВД, ФСБ и добывающих отраслей промышленности, говорится на сайте предприятия.

Взрыв два месяца назад

Между тем почти 2 месяца назад на производящем взрывчатку АО "ГосНИИ "Кристалл" тоже произошел взрыв, который полностью разрушил здание цеха.

Как сообщало тогда Волжско-Окское управление Ростехнадзора, 4 апреля в 15:25 в цехе мономеров при выгрузке взрывчатой смеси из смесителя произошло возгорание с последующим взрывом. Погибших и пострадавших при аварии не было.

По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, в результате пожара в здании цеха предприятия на площади 5 кв. метров "произошел взрыв и возгорание сухой растительности вблизи здания на площади 150 кв.м". Одноэтажное кирпичное здание было полностью разрушено.