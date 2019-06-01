Экс-губернатор Ивановской области Коньков стал фигурантом дела о растрате

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин задержаны по делу о присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), говорится в сообщении на сайте СК РФ.

По версии следствия, Коньков, Гришин и другие пока не установленные фигуранты похитили бюджетные средства, перечислив их на счета группы компаний "ПРОДО". Сумма похищенного составила порядка 700 млн рублей.

Решается вопрос об аресте подозреваемых.

Ранее представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что Коньков был задержан в Иваново по подозрению в коррупционном преступлении.

Между тем, по данным информированного источника "Интерфакса", 31 мая в регионе работала группа следователей спецслужбы. Конькова, занимавшего пост губернатора в 2013-2017 годах, подозревают в причастности к мошенническим схемам выделения бюджетных средств компании "Ивановский бройлер" на сумму в 750 млн рублей, а также в других преступлениях, сказал собеседник агентства.

Он отметил, что оперативная группа провела выемку документов в областном правительстве и парламенте.

Коньков родился в Иваново в 1958 году. С 1996 года работал в бизнес-структурах, до 2008 года руководил Ивановским текстильным объединением. В октябре 2013 года указом президента был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области после досрочной отставки с этого поста Михаила Меня. В сентябре 2014 года Коньков был избран на пост губернатора, срок его полномочий истекал в 2019 году.

10 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Конькова. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Станислав Воскресенский, занимавший пост замглавы Минэкономразвития РФ.