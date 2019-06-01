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В СКР подтвердили задержание экс-губернатор Ивановской области Конькова

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Иваново задержан депутат областной думы, экс-губернатор региона Павел Коньков, сообщила в субботу "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"Коньков задержан по подозрению в коррупционном преступлении", - сказала она.

Петренко не сообщила других подробностей.

В РоссииЭкс-губернатор Ивановской области Коньков задержан по делу о мошенничествеЧитать подробнее

Ранее о задержании экс-губернатора региона "Интерфаксу" рассказал источник в правоохранительных органах. По его данным, 31 мая в регионе работала группа следователей спецслужбы. Предположительно, Конькова, занимавшего пост губернатора в 2013-2017 годах, подозревают в причастности к мошенническим схемам выделения бюджетных средств компании "Ивановский бройлер" на сумму в 750 млн рублей и других преступлениях.

Собеседник агентства отметил, что оперативная группа провела выемку документов в областном правительстве и парламенте.

Павел Коньков родился в Иваново в 1958 году. С 1996 года он работал в бизнес-структурах, до 2008 года руководил Ивановским текстильным объединением.

В октябре 2013 года указом президента Коньков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области после досрочной отставки с этого поста Михаила Меня. В сентябре 2014 года Коньков был избран на пост губернатора, срок его полномочий истекал в 2019 году.

10 октября 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Конькова. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Станислав Воскресенский, занимавший пост замглавы Минэкономразвития РФ.

Иваново Ивановская область Павел Коньков СКР

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