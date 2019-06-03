Ивановский экс-губернатор Коньков не признал вину в хищении 700 млн рублей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков заявил в суде, что не признает причастность к хищению 700 млн рублей, передал корреспондент "Интерфакса".

"Трактовки, которые делает следствие, - они далеки от истины, поэтому я не признаю себя виновным", - сказал Коньков в Басманном суде Москвы в понедельник, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему ареста в качестве меры пресечения.

Следствие просит суд заключить Конькова под стражу на два месяца.

Бывший губернатор, в свою очередь, просит суд освободить его и отказать следствию, либо поместить его под домашний арест в квартире сына в Железногорске.

Конькову вменяется преступление по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

О задержании Конькова, возглавлявшего Ивановскую область с 2013 по 2017 год, а также его предполагаемого соучастника - управляющего директора ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрия Гришина - в минувшую субботу сообщили в Следственном комитете России (СКР). Бизнесмен заключен под стражу.

По версии следствия, Коньков и Гришин вместе с неустановленными лицами похитили вверенные экс-губернатору бюджетные средства на сумму порядка 700 млн рублей, необоснованно перечислив их на счета группы компаний "ПРОДО".