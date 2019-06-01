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Для участия в выборах губернатора Петербурга зарегистрировались пять кандидатов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Пятеро кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга подали в городскую избирательную комиссию документы для своего выдвижения, сообщила пресс-служба Горизбиркома в субботу.

В РоссииБеглов первым сдал документы для участия в выборах губернатора ПетербургаБеглов первым сдал документы для участия в выборах губернатора ПетербургаЧитать подробнее

Как отметили в пресс-службе, первым кандидатом стал врио губернатора города Александр Беглов, он прибыл в комиссию около 8:30 и стал самовыдвиженцем.

Следующим кандидатом стал Андрей Алескеров, выдвинутый партией "Патриоты России". Затем в порядке самовыдвижения зарегистрировался бывший омбудсмен Петербурга Игорь Михайлов.

"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" выдвинула на должность губернатора Павла Созинова. От партии "Гражданская сила" выдвинулся Владимир Григорьев.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября.

Петербург

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