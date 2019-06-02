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На участие в выборах губернатора Петербурга подали документы 13 кандидатов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла документы о выдвижении на выборах губернатора у 13 кандидатов.

Как сообщается в твиттере Горизбиркома, в воскресенье документы подали уже восемь кандидатов. Это Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова ("Справедлива Россия"), Олег Капитанов (ЛДПР), Владимир Козыро ("Демократическая партия России"), Николай Заборовский ("Партия прогресса"), Любовь Посняченко ("Коммунистическая партия социальной справедливости"), Андрей Петров ("Родина") и Михаил Амосов ("Гражданская платформа").

Накануне в Горизбирком документы о выдвижении принесли пять кандидатов: врио губернатора Петербурга Александр Беглов (самовыдвиженец), Андрей Алескеров ("Патриоты России"), бывший омбудсмен Петербурга Игорь Михайлов (самовыдвиженец), Павел Созинов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Владимир Григорьев ("Гражданская сила").

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября.

Петербург

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