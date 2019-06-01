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Площадь пожара на территории завода после взрывов в Дзержинске достигала 800 кв.м

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Площадь возгорания на оборонном заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, где произошли взрывы, составила 800 квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе МЧС России.

"По последним данным, в 16:44 дали локализацию по всем очагам горения, площадь пожара составила 800 кв.м по объектам завода и 400 кв.м по лесному массиву", - сказали в министерстве.

Со своей стороны пресс-служба регионального Главного управления МЧС РФ сообщила, что пожарные подразделения ликвидируют возгорание травы близ "Кристалла".

По ее данным, взрыв произошел в цехе полимеров, в результате были разрушены пять зданий (три складских и два производственных на площади 800 кв. метров).

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По данным спасателей, на месте работает 458 человек и 59 единиц техники. Была организована работа психологов, дежурят десять бригад скорой медицинской помощи.

Как сообщалось, утром в субботу на территории оборонного заводе ГосНИИ "Кристалл" произошел взрыв. В результате обрушился один из цехов и возник пожар.

По данным регионального Минздрава, 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. 14 из них были госпитализированы. Пострадавших в тяжелом состоянии нет.

Дзержинск Нижегородская область Кристалл МЧС

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