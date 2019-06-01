Поиск

Взрыв на заводе в Дзержинске. Обобщение

Взрыв на заводе в Дзержинске. Обобщение
Дым от взрыва на заводе ГосНИИ "Кристалл" в нижегородском Дзержинске
Фото: ТАСС, Равиль Мустафин

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В субботу в Дзержинске в 11:45 по московскому времени на оборонном заводе "Кристалл" (холдинг "Спецхимия", госкорпорация "Ростех") произошли взрывы.

На предприятии сообщили, что в одном из зданий перед взрывами произошел пожар. В региональном управлении МЧС РФ сообщили о разрушении пяти зданий в результате происшествия. По данным министерства, взрывы произошли в цехе полимеров. Пожар был локализован на площади 800 квадратных метров, распространение огня в лесу неподалеку от завода остановили на площади в 400 квадратных метров.

По последним данным, число пострадавших в результате происшествия превысило 40 человек, 15 из них попали в больницу. Среди пострадавших - 38 сотрудников "Кристалла". Первоначально сообщалось о двоих пропавших без вести, однако позднее эта информация не подтвердилась.

Замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов сообщил, что в результате взрыва в Дзержинске были выбиты стекла в радиусе трех километров. В пресс-службе администрации Дзержинска заявили о повреждении остекления в 185 домах.

Глава города Иван Носков сообщил, что в Дзержинске, а также поселках Пыра, Желнино, Кордон Лесной был введен режим ЧС, чтобы быстрее справиться с последствиями взрывов. Проводится сбор обращений граждан об ущербе от взрывов на заводе.

Власти Дзержинска заявили об отсутствии угрозы повторных взрывов и химического заражения в городе.

Региональное управление СК России возбудило уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов" (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

О предприятии

АО "ГосНИИ "Кристалл" (холдинг "Спецхимия", госкорпорация "Ростех") - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.

Институт также проводит работы в рамках федеральных целевых программ в интересах организаций и предприятий Минпромторга, Росатома, Роскосмоса, МВД, ФСБ и добывающих отраслей промышленности, говорится на сайте предприятия.

Дзержинск Нижегородская область

Новости по теме

Новости

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Почти 80 человек обратились за помощью после взрывов на заводе Дзержинска

В Дзержинске потушили пожар на оборонном заводе

Площадь пожара на территории завода после взрывов в Дзержинске достигала 800 кв.м

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске превысило 40 человек

Минздрав РФ сообщил о десяти госпитализированных после ЧП в Дзержинске

В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания

Почти в 200 домах выбило стекла в результате ЧП в Дзержинске

При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали 38 человек

При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали 38 человек

Власти не подтвердили данные о пропавших без вести из-за ЧП в Дзержинске

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');