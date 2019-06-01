Взрыв на заводе в Дзержинске. Обобщение

Дым от взрыва на заводе ГосНИИ "Кристалл" в нижегородском Дзержинске Фото: ТАСС, Равиль Мустафин

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В субботу в Дзержинске в 11:45 по московскому времени на оборонном заводе "Кристалл" (холдинг "Спецхимия", госкорпорация "Ростех") произошли взрывы.

На предприятии сообщили, что в одном из зданий перед взрывами произошел пожар. В региональном управлении МЧС РФ сообщили о разрушении пяти зданий в результате происшествия. По данным министерства, взрывы произошли в цехе полимеров. Пожар был локализован на площади 800 квадратных метров, распространение огня в лесу неподалеку от завода остановили на площади в 400 квадратных метров.

По последним данным, число пострадавших в результате происшествия превысило 40 человек, 15 из них попали в больницу. Среди пострадавших - 38 сотрудников "Кристалла". Первоначально сообщалось о двоих пропавших без вести, однако позднее эта информация не подтвердилась.

Замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов сообщил, что в результате взрыва в Дзержинске были выбиты стекла в радиусе трех километров. В пресс-службе администрации Дзержинска заявили о повреждении остекления в 185 домах.

Глава города Иван Носков сообщил, что в Дзержинске, а также поселках Пыра, Желнино, Кордон Лесной был введен режим ЧС, чтобы быстрее справиться с последствиями взрывов. Проводится сбор обращений граждан об ущербе от взрывов на заводе.

Власти Дзержинска заявили об отсутствии угрозы повторных взрывов и химического заражения в городе.

Региональное управление СК России возбудило уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов" (ч. 1 ст. 217 УК РФ).