Число пострадавших при взрывах в Дзержинске превысило 40 человек

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Количество пострадавших после взрывов на оборонном предприятии в субботу в Дзержинске возросло до 42 человек, сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

"В результате взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. 14 из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что "пострадавших в тяжелом состоянии нет".

Ранее со ссылкой на Минздрав России сообщалось о 39 пострадавших.

Подсчет ущерба

В субботу администрация Дзержинска занялась сбором данных от жителей об ущербе после взрывов на оборонном заводе.

"Сейчас местные жители могут сообщить о выбитых стеклах несколькими способами: в свои управляющие компании, позвонить в Единую диспетчерскую службу либо написать в группу администрации города в социальной сети "ВКонтакте". Все эти данные сейчас аккумулируются", - сообщил "Интерфаксу" представитель в пресс-службы мэрии города.

Он отметил, что, по его информации, среди пострадавших не только сотрудники предприятия. По словам сотрудника пресс-службы, за медицинской помощью обращались жители, которые получили порезы от выбитых ударной волной стекол.

Угрозы новых взрывов нет

Власти Дзержинска заявили об отсутствии угрозы повторных взрывов и химического заражения в городе.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона со ссылкой на главу города Ивана Носкова, в настоящее время пожар на территории "Кристалла" локализован. На месте работает более 400 спасателей и более 50 единиц техники.

По словам главы Дзержинска, "с понедельника начинается ЕГЭ, поэтому наша основная задача - восстановить до понедельника поврежденные учреждения, чтобы они смогли принять учеников".

На странице администрации Дзержинска в соцсети говорится, что в 15:10 по Москве был замерен уровень радиации в городе. В сообщении приводятся слова начальника комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды по Дзержинску Светланы Матвеевой о том, что значение - 0,11 микрозиверта в час, что соответствует естественному природному фону.

ЧП в Дзержинске

В субботу на заводе "Кристалл" в Дзержинске произошел взрыв. Осведомленный источник сообщил о полном разрушении цеха, в МЧС России также заявили о разрушении административного здания в результате происшествия.

Замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов сообщил, что в результате взрыва на оборонном предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске были выбиты стекла в радиусе трех километров.

В пресс-службе администрации Дзержинска сообщили "Интерфаксу", что в результате взрывов на "Кристалле" повреждено остекление в квартирах почти двух сотен близлежащих домов.