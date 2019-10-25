Поиск

В поездах РЖД в 2020 году введут сервис "детское купе"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Структура ОАО "РЖД" "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) успешно опробовала сервис "детское купе" с улучшенными условиями для пассажиров с детьми, и планирует его ввести по всей стране в 2020 году. О этом сообщил гендиректор ФПК Петр Иванов.

Услугу начали тестировать в августе 2019 года в поезде Москва-Анапа, в результате компания стала продавать на 50% больше билетов для детей.

"Это гораздо больше, чем в целом по стране. Значит, это востребовано, это точно нужно, поэтому мы точно совершенно "детское купе" будем продвигать и дальше, точно будем эту историю тиражировать", - сказал Иванов.

Компания будет дорабатывать сервис, немного видоеизменит его, задействует другое оформление и игрушки и сделает его более user friendly, отметил он.

Для проекта "Детское купе" разработали особый дизайн интерьеров купе с дополнительной защитой нижних мест от падения. В этих купе есть настольные игры и игрушки.

ФПК РЖД Москва Анапа Петр Иванов

Новости по теме

Новости

Замгендиректора "Альфа-капитала" уволился после обвинений в домашнем насилии

Замгендиректора "Альфа-капитала" уволился после обвинений в домашнем насилии

South Stream Transport отвергла риски для "Турецкого потока" из-за ареста акций

South Stream Transport отвергла риски для "Турецкого потока" из-за ареста акций

Арестованный зампред "Комитета за гражданские права" объявил голодовку

Арестованный зампред "Комитета за гражданские права" объявил голодовку

"Нафтогаз" сообщил об аресте судом Амстердама акций "Южного потока"

"Нафтогаз" сообщил об аресте судом Амстердама акций "Южного потока"

Песков отверг отключение связи с целыми странами из-за телефонного терроризма

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 6,50%

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 6,50%

"Сургутнефтегаз" поднялся на седьмое место по капитализации и потеснил "Газпром нефть"

Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,2%

Amazon сократил выручку в III квартале впервые с 2017 года

Что случилось этой ночью: пятница, 25 октября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');