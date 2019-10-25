В поездах РЖД в 2020 году введут сервис "детское купе"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Структура ОАО "РЖД" "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) успешно опробовала сервис "детское купе" с улучшенными условиями для пассажиров с детьми, и планирует его ввести по всей стране в 2020 году. О этом сообщил гендиректор ФПК Петр Иванов.

Услугу начали тестировать в августе 2019 года в поезде Москва-Анапа, в результате компания стала продавать на 50% больше билетов для детей.

"Это гораздо больше, чем в целом по стране. Значит, это востребовано, это точно нужно, поэтому мы точно совершенно "детское купе" будем продвигать и дальше, точно будем эту историю тиражировать", - сказал Иванов.

Компания будет дорабатывать сервис, немного видоеизменит его, задействует другое оформление и игрушки и сделает его более user friendly, отметил он.

Для проекта "Детское купе" разработали особый дизайн интерьеров купе с дополнительной защитой нижних мест от падения. В этих купе есть настольные игры и игрушки.