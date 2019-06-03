Из ФСИН уволят "крыс" и "предателей" после банкета в орловской колонии

Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Руководство и сотрудники орловской исправительной колонии, допустившие банкет заключенных, будут уволены за предательство интересов службы, сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

"Предатели - они нигде не в цене. Ни среди тех, кто называет себя братвой, ни среди офицеров нашей службы. Предатель - он везде предатель. В любой среде, в любом коллективе. И имя им "крысы", это диагноз, это болезнь. И лечится она хирургически", - сказал замглавы ФСИН.

По его словам, на распространенном в интернете видео "не видно ни одного сотрудника". "То есть заключенные сами вышли, собрались, чуть ли ни митинг провели, за столы праздничные сели. И это все мимо офицеров", - сказал Максименко.

Из этого, по его мнению, следует, что в этой колонии "ни о каких правилах внутреннего распорядка речи и близко нет, офицеры, сотрудники самоустранились".

В минувшую субботу сайт издания "Орловские новости" разместил видео о праздновании Пасхи осужденными в исправительной колонии №2 в городе Ливны. Десятки заключенных собрались вокруг накрытых во дворе столов с напитками и едой, звучат тосты со словами "Христос воскресе!" и "Жизнь ворам!".

Видео вызвало широкий общественный резонанс. В областной прокуратуре начали проверку, ФСИН направила в Орловскую область комиссию для служебного разбирательства.