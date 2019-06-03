Умер заключенный из орловской колонии, где устроили банкет на Пасху

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят доследственную проверку по факту смерти осужденного исправительной колонии строгого режима №2 в городе Ливны (ФКУ ИК-2 УФСИН по Орловской области), где заключенные устроили банкет по случаю Пасхи.

По данным регионального управления СКР, 48-летний осужденный, отбывавший срок в этой колонии, умер 30 мая в реанимационном отделении Ливенской центральной районной больницы. Отмечается, что его госпитализировали в медицинское учреждение 28 мая с заболеванием желудочно-кишечного тракта.

По результатам проверки следственных органов будет принято процессуальное решение.

Скандальное празднование

В субботу издание "Орловские новости" разместило видеозапись с празднования Пасхи осужденными в исправительной колонии №2 города Ливны. На кадрах запечатлены накрытые во дворе колонии столы с напитками и едой, за которыми расположились десятки осужденных.

Видеосюжет вызвал широкий общественный резонанс. Областная прокуратура назначила проверку, пообещав дать оценку тому, как сотрудники колонии контролировали соблюдение режимных требований и уголовно-исполнительного законодательства.

В пресс-бюро ФСИН сообщили, что в Орловскую область направлена комиссия центрального аппарата ведомства для служебного разбирательства. Замдиректора ФСИН Валерий Максименко заявил "Интерфаксу", что руководство и сотрудники колонии, допустившие банкет заключенных, будут уволены за предательство интересов службы.

Он отметил, что на распространенных в интернете видеокадрах "не видно ни одного сотрудника". "То есть, заключенные сами вышли, собрались, чуть ли ни митинг провели, за столы праздничные сели. И это все мимо офицеров", - сказал Максименко.