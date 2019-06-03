Поиск

Жительницу Екатеринбурга оштрафовали за акцию против строительства храма

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Ленинский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Анну Балтину за организацию несанкционированных акций протеста против строительства церкви святой Екатерины в центре города (ч.2 ст.20.2 КоАП).

Это был первый суд, связанный с протестами, которые в городе проходили в середине мая на протяжении нескольких дней подряд после начала подготовки к строительству храма в сквере на Октябрьской площади.

Акции не были санкционированы. Они сопровождались столкновениями противников строительства и его сторонников, а также полицейских. Всего на митингах задержали около ста человек, более 30 были арестованы.

После вмешательства президента РФ Владимира Путина, который предложил спросить мнение жителей Екатеринбурга, власти города строительство приостановили. Они начали подготовку к опросу горожан о том, где именно в городе лучше построить собор святой Екатерины.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

8
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург Свердловская область

Новости по теме

Новости

К расследованию убийства бывшего спецназовца подключился центральный аппарат СК

ПМЭФ-2019

В Кремле заявили, что не уполномочены разрешать Калви посетить ПМЭФ

Tinder попал под "закон Яровой"

Tinder попал под "закон Яровой"

В одном из городов ЯНАО найдены тела двух полицейских

Рестораторы предложили Роспотребнадзору свести СанПиНы к минимуму

"Победа" заявила об отсутствии дефектов у своих Boeing-737 NG

Из ФСИН уволят "крыс" и "предателей" после банкета в орловской колонии

Из ФСИН уволят "крыс" и "предателей" после банкета в орловской колонии

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 116 человек

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

РПЦ не откажется от планов на кафедральный собор в центре Екатеринбурга

РПЦ не откажется от планов на кафедральный собор в центре Екатеринбурга

Неизвестный напал с топором и тесаком на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');