Жительницу Екатеринбурга оштрафовали за акцию против строительства храма

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Ленинский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Анну Балтину за организацию несанкционированных акций протеста против строительства церкви святой Екатерины в центре города (ч.2 ст.20.2 КоАП).

Это был первый суд, связанный с протестами, которые в городе проходили в середине мая на протяжении нескольких дней подряд после начала подготовки к строительству храма в сквере на Октябрьской площади.

Акции не были санкционированы. Они сопровождались столкновениями противников строительства и его сторонников, а также полицейских. Всего на митингах задержали около ста человек, более 30 были арестованы.

После вмешательства президента РФ Владимира Путина, который предложил спросить мнение жителей Екатеринбурга, власти города строительство приостановили. Они начали подготовку к опросу горожан о том, где именно в городе лучше построить собор святой Екатерины.