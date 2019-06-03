В Екатеринбурге начался первый суд над организатором акций против храма

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Одна из основательниц сообщества "Парки и скверы Екатеринбурга" Анна Балтина, принимавшая участие в несанкционированных акциях протеста против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге, в понедельник предстала перед судом.

"Принесли материал только что. Административное дело по ч.2 ст.20.2 КоАП - организация или проведение публичного мероприятия без подачи уведомления", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Ленинского районного суда города, где состоится процесс.

Это первый суд против организаторов протестов в защиту городского сквера от храма.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. Было задержано в общей сложности около 100 человек, более 30 арестовали.

После того, как на ситуацию обратили внимание в Кремле, власти Екатеринбурга пообещали провести опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан.