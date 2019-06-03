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В Екатеринбурге начался первый суд над организатором акций против храма

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Одна из основательниц сообщества "Парки и скверы Екатеринбурга" Анна Балтина, принимавшая участие в несанкционированных акциях протеста против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге, в понедельник предстала перед судом.

"Принесли материал только что. Административное дело по ч.2 ст.20.2 КоАП - организация или проведение публичного мероприятия без подачи уведомления", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Ленинского районного суда города, где состоится процесс.

Это первый суд против организаторов протестов в защиту городского сквера от храма.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. Было задержано в общей сложности около 100 человек, более 30 арестовали.

После того, как на ситуацию обратили внимание в Кремле, власти Екатеринбурга пообещали провести опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург

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