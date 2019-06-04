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Омбудсмен ДНР заявил о нарушении прав жителей Донбасса

Речь идет о принятом во вторник законопроекте о конфискации имущества у получивших российское гражданство жителей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова дала оценку украинскому законопроекту о конфискации имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.

"Сегодня в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство, но с текстом документа нет возможности ознакомиться, поскольку он отсутствует на официальных порталах", - говорится в заявлении омбудсмена.

Морозова отметила, что Конституция Украины гарантирует право каждого владеть, использовать и распоряжаться своей собственностью, поэтому никто не может быть противоправно лишен права собственности.

"Главный Закон Украины определяет, что субъектом права частной собственности может быть каждый, что означает каждый человек, физическое лицо, к которому относятся граждане Украины, граждане иностранного государства, лица без гражданства (...). Нарушение данной статьи несет за собой ряд нарушений гражданского законодательства",- подчеркнула она.

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