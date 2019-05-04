Зеленский обещал скорый ответ на выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Избранный президент Украины пообещал действовать креативно, быстро и умно

Владимир Зеленский Фото: Reuters

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Новоизбранный президент Украины заявил о том, что готовит ответ на действия России, уже начавший выдавать паспорта РФ жителям Донбасса.

"У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какими мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все. Я выйду и расскажу - секретов нет", - сказал Зеленский на вопрос журналиста о том, если ли у него предложения к Верховной раде относительно ответных действий по отношению к России.

Сегодня Зеленский приехал в Раду для консультаций с лидерами фракций относительно даты инаугурации президента. Он собирается предложить назначить ее на 19 мая.

Российское гражданство для украинцев

24 апреля Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. Такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины - самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По данным соцопроса, подавляющее большинство жителей этого региона хотят получить российское гражданство.

27 апреля Путин заявил, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям ДНР и ЛНР, но и всем украинцам. Уже 1 мая президент России подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

В Ростовской области уже открылись центры выдачи российских паспортов жителям ЛНР (в Новошахтинске) и ДНР (в селе Покровском Неклиновского района).