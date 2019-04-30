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В МВД сообщили о желании 86% жителей Донбасса получить гражданство России

В МВД сообщили о желании 86% жителей Донбасса получить гражданство России
Фото: Reuters

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик хотят получить российское гражданство, заявил журналистам представитель Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов.

"Проводился соцопрос - 86% жителей ЛНР и ДНР хотят получить гражданство РФ", - сказал он.

Он добавил, что в случае образования очередей в уже открытых центрах выдачи паспортов в Ростовской области будут оперативно открываться дополнительные.

Ранее сообщалось, что в тестовом режиме начали работать два центра выдачи паспортов РФ в упрощенном порядке: в Новошахтинске для жителей ЛНР и в селе Покровском Неклиновского района для жителей ДНР. В первый день работы центр в Новошахтинске успел принять 80 заявлений на получение гражданства.

В перечень необходимых для обращения в центры документов входят: заявление на получение гражданства, удостоверяющий личность документ с соответствующими заверениями, документ о смене фамилии, документ об оплате госпошлины и фотографии. Заявление о получении гражданства рассматривается до трех месяцев.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях ДНР и ЛНР.

Позднее Путин заявил, что он не исключает введения упрощенной процедуры предоставления гражданства не только жителям ЛНР и ДНР, но и всем гражданам Украины.

МВД России ДНР ЛНР

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