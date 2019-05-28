Два участника протестов против свалки в Архангельской области оштрафованы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Вилегодский районный суд в Архангельской области оштрафовал двух экоактивистов, задержанных в понедельник в ходе столкновения с охраной на станции Шиес в Ленском районе, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Радик Аднобаев и Алексей Бобрецов, доставленные со станции Шиес, были осуждены по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка)", - сказали в отделе судопроизводства.

Мужчины оштрафованы на 10 тыс. рублей каждый.

Как сообщалось, утром в понедельник на железнодорожной станции Шиес в ходе столкновения активистов, выступающих против строительства экотехнопарка в Ленском районе, и сотрудников частного охранного предприятия и полиции пострадали семь участников протеста.

Протесты жителей

С октября 2018 года жители Архангельска, Северодвинска и близлежащих населенных пунктов Коми проводят митинги протеста против строительства мусорного полигона "Шиес". 30 апреля жители поселка Урдома в ходе несанкционированной акции перекрыли дорогу, ведущую на станцию Шиес.

15 мая сообщалось, что работы, проводимые в рамках подготовительного этапа инвестпроекта экотехнопарка "Шиес", будут завершены до 15 июня.

Мусорный полигон "Шиес"

Комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области 18 октября 2018 года утвердила инвестиционный проект по созданию экотехнопарка "Шиес". Проект, предусматривающий строительство полигона по размещению отходов в Ленском районе, признан приоритетным.

Пресс-служба правительства Архангельской области уточнила, что экотехнопарк в Шиесе будет построен только после экологической экспертизы. Кроме того, сортировка и брикетирование отходов будут происходить в распределительном центре на территории Люберецких очистных сооружений в Москве, после чего в герметичных тюках брикетированный мусор будет отправляться по железной дороге для дальнейшей переработки или захоронения.

Станция Шиес расположена в удалении от крупных городов, ближайший населенный пункт Урдома находится в 35 км.