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Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ Белянкина

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Красногорский городской суд Московской области отправил под арест троих фигурантов дела об убийстве бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.

"В отношении Сурена Маркосяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 августа", - сообщили "Интерфаксу" в суде в среду. Ранее суд отправил под арест на два месяца двух других фигурантов расследования убийства Белянкина - Сергея Ходжаяна и Нарека Степаняна.

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Ходжаян обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), Степанян и Маркосян подозреваются в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Все трое отрицают причастность к преступлениям.

В ночь на 1 июня 24-летний прапорщик запаса, ветеран ГРУ Генштаба Минобороны Белянкин стал свидетелем массовой драки возле кафе в Красногорске. Он вмешался в конфликт, чтобы помочь незнакомцу, которого в ходе потасовки ранили ножом. Белянкин в качестве предупреждения несколько раз выстрелил из травматического пистолета в воздух, но сам получил ножевое ранение, от которого скончался.

По данным газеты "Коммерсантъ", ветеран боевых действий Белянкин служил по контракту в подразделении ГРУ Минобороны и как минимум дважды бывал в служебных командировках в Сирии. Там он, по данным СМИ, участвовал в боях за Пальмиру и Алеппо. За это Белянкин был отмечен ведомственными наградами и представлен к государственной.

Сурен Маркосян Сергей Ходжаян Нарек Степанян Никита Белянкин

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