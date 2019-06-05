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В Екатеринбурге определили 13 самых популярных у горожан мест под храм

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Администрация Екатеринбурга завершила обработку предложений жителей города о площадках для строительства храма святой Екатерины, сообщается на сайте горадминистрации.

"Это не итоги какой-либо процедуры, связанной с определением конкретной площадки для строительства, а лишь итоги сбора информации. Площадки распределены на три группы: самые популярные (те, которые горожане предлагали чаще всего - более 100 обращений), средней популярности (более 50 обращений) и наименее популярные (менее 50 обращений или те, которые предлагались единично)", - отметил глава Екатеринбурга Александр Высокинский, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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Самыми популярными оказались 13 площадок: пустырь на перекрестке улиц Белинского-Фурманова, недострой гостиницы "Дели", сквер у Драмтеатра, заброшенная больница у КСК "Уралец", пустырь за Макаровским мостом.

Также среди популярных площадок оказались площадь Труда, площадь 1905 года, парк "Зеленая роща", бывший приборостроительный завод, парковка за башней "Исеть", акватория за Макаровским мостом, акватория городского пруда, где ранее предлагалось построить храм, территория на месте снесенной телебашни.

Как сообщалось, администрация Екатеринбурга получила более 11 тыс. обращений от жителей города с предложениями о 61 возможной площадке для строительства собора святой Екатерины.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли несогласованные акции протеста против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. Было задержано около 100 человек, более 30 подверглись административному аресту.

После власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург

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