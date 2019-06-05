В Екатеринбурге определили 13 самых популярных у горожан мест под храм

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Администрация Екатеринбурга завершила обработку предложений жителей города о площадках для строительства храма святой Екатерины, сообщается на сайте горадминистрации.

"Это не итоги какой-либо процедуры, связанной с определением конкретной площадки для строительства, а лишь итоги сбора информации. Площадки распределены на три группы: самые популярные (те, которые горожане предлагали чаще всего - более 100 обращений), средней популярности (более 50 обращений) и наименее популярные (менее 50 обращений или те, которые предлагались единично)", - отметил глава Екатеринбурга Александр Высокинский, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Самыми популярными оказались 13 площадок: пустырь на перекрестке улиц Белинского-Фурманова, недострой гостиницы "Дели", сквер у Драмтеатра, заброшенная больница у КСК "Уралец", пустырь за Макаровским мостом.

Также среди популярных площадок оказались площадь Труда, площадь 1905 года, парк "Зеленая роща", бывший приборостроительный завод, парковка за башней "Исеть", акватория за Макаровским мостом, акватория городского пруда, где ранее предлагалось построить храм, территория на месте снесенной телебашни.

Как сообщалось, администрация Екатеринбурга получила более 11 тыс. обращений от жителей города с предложениями о 61 возможной площадке для строительства собора святой Екатерины.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли несогласованные акции протеста против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. Было задержано около 100 человек, более 30 подверглись административному аресту.

После власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма.