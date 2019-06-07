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Опрос о месте для храма в Екатеринбурге проведут не раньше конца июля

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в пятницу заявил, что опрос горожан по поводу места для строительства храма святой Екатерины может пройти в конце июля или осенью.

"После того, как мы примем решение по форме и содержанию (опроса - ИФ), нам нужен месяц на подготовку <...> мы можем успеть на конец июля, если у нас возникают сложности с точки зрения организации, тогда мы можем уйти в сентябрь", - сказал Высокинский на заседании экспертного совета в городской администрации.

В пятницу эксперты рассмотрят 13 площадок, которые сами екатеринбуржцы предлагали чаще всего. Для опроса планируется отобрать не более 4-5 вариантов.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли несогласованные акции против строительства храма в сквере Октябрьской площади. Было задержано около 100 человек, более 30 арестованы.

После этого власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма. В общей сложности собрали свыше 11 тысяч предложений. В лидерах - несколько городских площадок, в том числе и защищаемый активистами сквер.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург

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