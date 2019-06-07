Опрос о месте для храма в Екатеринбурге проведут не раньше конца июля

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в пятницу заявил, что опрос горожан по поводу места для строительства храма святой Екатерины может пройти в конце июля или осенью.

"После того, как мы примем решение по форме и содержанию (опроса - ИФ), нам нужен месяц на подготовку <...> мы можем успеть на конец июля, если у нас возникают сложности с точки зрения организации, тогда мы можем уйти в сентябрь", - сказал Высокинский на заседании экспертного совета в городской администрации.

В пятницу эксперты рассмотрят 13 площадок, которые сами екатеринбуржцы предлагали чаще всего. Для опроса планируется отобрать не более 4-5 вариантов.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли несогласованные акции против строительства храма в сквере Октябрьской площади. Было задержано около 100 человек, более 30 арестованы.

После этого власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма. В общей сложности собрали свыше 11 тысяч предложений. В лидерах - несколько городских площадок, в том числе и защищаемый активистами сквер.