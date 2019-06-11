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Глава "Яндекса" Волож предупредил акционеров о неизбежных уступках властям

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Интернет-компаниям по всему миру в скором времени придется приспосабливаться к усилению регулирования отрасли, привлекающей все большее внимание со стороны властей, считает глава группы "Яндекс" Аркадий Волож. Россия - не исключение из этого правила, предупредил Волож акционеров "Яндекса" в обращении, приуроченном к годовому собранию.

"Государственные органы целого ряда стран признали стратегическое значение технологий для государства и стали пристальнее следить за работой крупных технологических компаний", - написал Волож.

Интерес со стороны государств проявился через принятие в Европе закона о защите персональных данных (GDPR), критику Facebook за утечку персональных данных миллионов пользователей соцсети, а также через введение ограничений против Huawei американскими властями, отметил основатель "Яндекса". Он ограничился примерами только из зарубежной практики, добавив, что "Россия в этом отношении не исключение".

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Регулирование отрасли в России вступило в активную фазу в 2018 году - с момента вступления в силу антитеррористического пакета поправок "закона Яровой", предусматривающих хранение интернет-трафика и других данных пользователей. В апреле 2019 года был принят закон об устойчивом рунете, который начнет действовать с 1 ноября этого же года. Подготовка к исполнению закона уже начата крупными технологическими компаниями.

В июне этого года глава Роскомнадзора Александр Жаров анонсировал внесение в Госдуму законопроекта, который предусматривает миллионные штрафы для ИТ-компаний за неисполнение законодательства РФ.

"Работать в таких условиях - непростая задача", - подчеркнул в обращении Волож, пообещав акционерам и пользователям обеспечивать "наилучшие результаты" деятельности компании через ведение диалога с органами государственной власти в странах присутствия "Яндекса".

Ранее газета РБК со ссылкой на источники написала, что ФСБ запросила у сервисов "Яндекса" - "Яндекс. Почты" и "Яндекс. Диска" - ключи шифрования данных пользователей. По данным издания, за предоставленное ФСБ время компания не передала ей ключи.

"Яндекс" 5 июня заявил, что исполнение требования законодательства о предоставлении спецслужбам необходимой информации возможно без нарушения прав пользователей на приватность.

В рамках ПМЭФ-2019 вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил, что правительство РФ сделает все, чтобы "Яндекс" не пострадал от чрезмерного административного давления.

Яндекс

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