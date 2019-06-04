Песков переадресовал вопрос о ключах шифрования "Яндекса" в ФСБ и правительство

По данным источников РБК, спецслужба потребовала от сервисов "Яндекса" сессионные ключи шифрования

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Информация о требовании ФСБ к "Яндексу" передать ей ключи шифрования переписки пользователей, не является темой Кремля. Об этом на брифинге 4 июня заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

Он переадресовал вопрос журналистов в ФСБ и правительство.

О том, что несколько месяцев назад ФСБ запросила у сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" ключи шифрования данных пользователей, сообщил РБК со ссылкой на источники. По сведениям издания, "Яндекс" до сих пор это требование не удовлетворил. Оба сервиса включены в реестр организаторов распространения информации в рамках "пакета Яровой".

"Закон Яровой" обязывает участников реестра предоставлять по запросам ключи шифрования переписки пользователей. За отказ выполнить аналогичное требование ФСБ с весны 2018 года в России блокируют мессенджер Telegram.

ФСБ на запрос РБК не ответила.

В "Яндексе" считают, что запрос ФСБ основан на слишком широкой трактовке "закона Яровой", рассказал изданию источник на IT-рынке. По его данным, спецслужба потребовала предоставить ей сессионные ключи, "которые, по сути, дают доступ не только, например, к сообщениям в почте, но и позволяют анализировать весь трафик от пользователей к находящимся в реестре ОРИ сервисам "Яндекса"".