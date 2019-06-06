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Врио губернатора Астраханской области пообещал пока обойтись без кадровых перестановок

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Новый временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин заявил журналистам в четверг, что в ближайшее время не планирует отставок.

В РоссииПутин отправил в отставку врио губернатора Астраханской областиПутин отправил в отставку врио губернатора Астраханской областиЧитать подробнее

"Поработаем, потом решим", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли он кадровые перестановки.

Ранее в четверг полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов представил нового врио губернатора Астраханской области Бабушкина членам регионального правительства и общественности.

В среду президент РФ принял отставку теперь уже бывшего врио главы региона Сергея Морозова по собственному желанию. Он был назначен временно исполняющим обязанности астраханского губернатора указом президента РФ 26 сентября 2018 года. До этого занимал пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.

Бабушкин до своего назначения врио главы Астраханской области был заместителем полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Астраханская область Игорь Бабушкин

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