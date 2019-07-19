Матвиенко призвала к полной перезагрузке работы астраханских властей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Астраханскому губернатору необходимо провести полную перезагрузку работы правительства, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, количество серьезных проблем, которые достались в наследство врио губернатора Игорю Бабушкину после ухода в отставку Сергея Морозова в начале июня, впечатляет.

Матвиенко полагает, что для перезагрузки необходимо подобрать профессиональную команду, выработать прорывные решения по текущим проблемам: низкому уровню жизни, плохим дорогам и слабому развитию малого и среднего бизнеса.

При этом, по словам Матвиенко, новый глава региона Бабушкин четко представляет, как решать проблемы области.

В четверг в Астрахани пройдет совещание по вопросам социально-экономического развития этого региона под председательством Матвиенко.