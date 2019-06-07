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Отловщика косаток и белух в Приморье оштрафовали почти на 30 млн рублей

Отловщика косаток и белух в Приморье оштрафовали почти на 30 млн рублей
"Китовая тюрьма" в Приморье
Фото: ТАСС, Юрий Смитюк

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке в пятницу признал компанию "Белый кит" виновной в нарушении правил рыболовства и оштрафовал ее на 28,2 млн рублей в связи с отловом косаток и белух и их содержанием в "китовой тюрьме".

Сумма штрафа - это двукратный размер стоимости выловленных трех выловленных косаток. Среди нарушений, установленных судом, незаконное место вылова, несоответствие технических средств и количества судов, неуведомление погранслужбы.

Истцом по делу выступало погрануправление ФСБ по Приморскому краю. Аналогичные иски поданы и к другим компаниям-отловщикам - ООО "Сочинский дельфинарий", ООО "Афалина" и ООО "Океанариум ДВ". Суд рассмотрит их 10 и 11 июня.

Ранее суд в Южно-Сахалинске признал, что животные, содержащиеся в "китовой тюрьме" в бухте Средняя, были выловлены незаконно, однако изъять их у отловщиков нельзя.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и СК выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела.

В настоящее время ведется подготовка к освобождению китов.

Приморье

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