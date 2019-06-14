Одна из компаний заявила о намерении выпустить четырех косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Компании, отловившие животных, планировали выпустить четырех косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье, но отложили его на неделю.

"Вчера был запланирован выпуск четырех косаток, но он был отложен на неделю", - сообщил в ходе судебного заседания адвокат ООО "Океанариум ДВ", одной из компаний, отловившей и содержащей косаток и белух в "китовой тюрьме".

При этом адвокат не пояснил, где планировалось выпустить животных и почему выпуск был отложен.

В свою очередь в пресс-службе компаний-отловщиков от комментариев воздержались.

Во Фрунзенском районном суде Владивостока в пятницу слушается административное дело по иску погрануправления ФСБ по Приморскому краю в отношении компании, которая добыла, транспортировала и содержит морских млекопитающих в бухте Средней Приморского края ООО "Океанариум ДВ". Дело возбуждено по ч.2 ст.8.17 КоАП РФ (Нарушение правил рыболовства).