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Владелец "китовой тюрьмы" пообещал освободить косаток и белух

Владелец "китовой тюрьмы" пообещал освободить косаток и белух
Акция Greenpeace в Москве в поддержку освобождения незаконно выловленных косаток и белух из "китовой тюрьмы"
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В руководстве ООО "Афалина", одной из четырех компаний-отловщиков, заявили, что решение о выпуске животных, содержащихся в "китовой тюрьме", будет принято исходя из рекомендация ученых и руководства страны.

"Все наши действия направлены на выполнение поручения президента России. Компании являются добросовестными пользователями российских биоресурсов. Мы поступим в соответствии с рекомендациями учёных и решениями руководства страны", - сказал "Интерфаксу" директор компании "Афалина" Алексей Решетов.

В РоссииОдна из компаний не собирается выпускать своих косаток из "китовой тюрьмы"Читать подробнее

Он уточнил, что компания сотрудничает с научным консилиумом, который уже дал свои прогнозы о судьбе животных.

Ранее в четверг Решетов заявлял, что не собирается выпускать своих косаток и белух из "китовой тюрьмы", несмотря на решение международных и российских ученых и властей.

"Любой вопрос о выпуске может ставится только после лишения меня права собственности. О каком выпуске идет речь? Это (косатки и белухи - ИФ) моя собственность", - сообщил журналистам Решетов в Южно-Сахалинске, где в городском суде проходит слушание иска зоозащитников о выпуске косаток из "китовой тюрьмы".

В свою очередь, в Минприроды заявили, что их позиция по выпуску животных, содержащихся в "китовой тюрьме" остается неизменной: косаток и белух надо выпустить.

В пресс-службе Росрыболовства сообщили, что обитателей "китовой тюрьмы" выпустят основываясь на рекомендациях консилиума ученых, предположительный срок - июль-август.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела.

В настоящее время ведется подготовка к тому, чтобы отпустить этих китов.

Приморский край

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