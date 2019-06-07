Задержаны еще трое причастных к убийству спецназовца ГРУ Белянкина

Один из участников драки, в которой погиб бывший боец спецназа ГРУ, в Красногорском городском суде Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Задержаны еще трое участников драки, в которой был убит спецназовец ГРУ Никита Белянкин, остальные объявлены в розыск, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в СК.

Сегодня суд рассмотрит ходатайства об их аресте.

Накануне были арестованы четверо ранее задержанных фигурантов этого дела.

В ночь на 1 июня прапорщик запаса, ветеран ГРУ Генштаба Минобороны 24-летний Белянкин старался остановить массовую драку возле одного из кафе в Красногорске и пытался помочь мужчине, которому в ходе потасовки нанесли ножевое ранение. Он произвел из травматического пистолета несколько предупредительных выстрелов в воздух, но сам получил ножевое ранение, от которого скончался.