Следователи задержали восьмого участника драки, в которой погиб спецназовец ГРУ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Следствие по убийству ветерана боевых действий Никиты Белянкина в Подмосковье установило всех участников драки, заявляют в Следственном комитете России.

"Следствием задержан еще один участник конфликта в Красногорске, в результате которого был убит бывший военнослужащий", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она отметила, что "в кратчайшие сроки благодаря профессионализму и тесному взаимодействию следователей СКР и сотрудников оперативных служб МВД России установлены все без исключения участники событий, произошедших 1 июня 2019 года возле одного из кафе в Красногорске".

"Семеро из ранее задержанных фигурантов уголовного дела уже заключены под стражу. Сегодня следствием задержан еще один (восьмой) подозреваемый. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения", - проинформировала Петренко.

Она уточнила, что из числа уже задержанных следствием лиц одному из них вменяется убийство (105 УК РФ), остальным семерым фигурантам - хулиганство (213 УК РФ).

"Следствие совместно с оперативными сотрудниками предпринимает исчерпывающие меры к задержанию объявленных в розыск других фигурантов, причастных к совершению преступления. Российские следователи также взаимодействуют с компетентными органами Армении, которые подтвердили намерение оказать необходимую помощь", - сказала представитель СКР.

"У следствия нет никаких сомнений в том, что ни один фигурант не уйдёт от уголовной ответственности", - подчеркнула она.

Как сообщалось, в ночь на 1 июня прапорщик запаса, ветеран ГРУ Генштаба Минобороны 24-летний Белянкин старался остановить массовую драку возле одного из кафе в Красногорске и пытался помочь мужчине, которому в ходе потасовки нанесли ножевое ранение. Он произвел из травматического пистолета несколько предупредительных выстрелов в воздух, но сам получил ножевое ранение, от которого скончался.