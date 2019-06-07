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Пермские журналисты вышли на пикет в защиту Голунова

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Несколько журналистов из Перми устроили одиночные пикеты у здания краевого главка МВД в поддержку корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, который был задержан в четверг в Москве.

Об акции пикетирующие журналисты сообщили на своих страницах в соцсетях. Среди них - журналисты медиа-проекта "Четвертый сектор" Анастасия Сечина и Михаил Данилович. Также к ним присоединились еще несколько неравнодушных активистов.

К сообщениям прикреплены фотографии, где Сечина и Данилович стоят у здания краевого управления МВД с плакатами и лозунгами "Свободу Голунову". Сечина на своем плакате написала, что требует "немедленного освобождения и открытого следствия" в отношении Голунова.

Акция началась в 18:00 по местному времени (16:00 по Москве).

Ранее сообщалось, что в центре Москвы на пикете в поддержку журналиста Ивана Голунова начались задержания. Очевидцы отмечают, что на пикете были развернуты плакаты с лозунгами. После этого несколько человек были задержаны.

Позже один из задержанных, муниципальный депутат Илья Азар сообщил "Интерфаксу", что задержанных отпустили из отдела полиции без составления протоколов,

Задержание и уголовное дело

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО задержали Голунова в Москве на Цветном бульваре 6 июня.

По информации полиции, при личном досмотре у журналиста было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом, а по месту проживания - три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы.

Согласно заключению эксперта, утверждает следствие, изъятое при личном досмотре у Голунова наркотическое вещество - метилэфедрон массой около 4 граммов.

Позднее в полиции уточнили, что Голунов проверяется на причастность к деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело о "покушении / приготовлении" к "незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств" (ст. 30 - ст. 228.1 УК РФ).

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков заявил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам.

Колпаков выразил уверенность, что наркотики были подброшены журналисту, и отметил, что редакция будет проверять возможную связь преследования Голунова с его профессиональной деятельностью.

Ранее Голунов работал в изданиях "Ведомости", Forbes, РБК, "Слон" (Republic), на телеканале "Дождь", он специализируется на расследованиях злоупотреблениях мэрии Москвы. Он публиковал материалы, к примеру, о "черных кредиторах" или о рынке ритуальных услуг Москвы.

Пермь МВД Медуза Иван Голунов

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