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Полиция Москвы отпустила задержанных на пикете в поддержку журналиста Голунова

Протоколы на них не составили

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Задержанных на пикете в поддержку журналиста Ивана Голунова отпустили из отдела полиции без составления протоколов, сообщил "Интерфаксу" один из задержанных, муниципальный депутат Илья Азар.

По его словам, их доставили в отдел Тверского района, у них забрали паспорта для составления протоколов, "затем неожиданно вернули и отпустили всех по домам". Протоколы на задержанных не составили.

Пикет в поддержку корреспондента "Медузы", задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, устроили днем 7 июня у здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38.

По словам очевидцев, нескольких участников акции задержали после того, как на пикете развернули плакаты с лозунгами. Журналист "Эха Москвы" Александр Плющев сообщал о 15 задержанных. Среди задержанных корреспондент "Медузы" Илья Жегулев назвал Илью Азара, главного редактора издания "Батенька" Григория Туманова, медиадиректора Sports.ru Александра Поливанова, журналиста "Новой Газеты" Павла Каныгина и писателя Виктора Шендеровича.

В ГУ МВД Москвы заявили, что во время задержания у Голунова при себе нашли метилэфедрон. В квартире, которую он снимает на Вешняковской улице, нашли три пакета и сверток с порошком, а также весы. На журналиста завели дело об изготовлении и сбыте наркотиков, его проверяют на связи с некой группой, которая занимается распространением наркотиков в столичном регионе.

Голунов вину не признает. Его адвокат Дмитрий Джулай ("Агора") предположил, что наркотики ему могли подбросить. В "Медузе" заявили, что журналиста преследуют за публикации о злоупотреблениях чиновников в Москве.

Иван Голунов Москва МВД Медуза Илья Азар

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