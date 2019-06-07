В Москве начали задерживать вышедших в поддержку Голунова пикетчиков

Они вышли поддержать журналиста на Петровку, 38

Архивное фото Фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - У здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38, устроили пикет в поддержку журналиста-расследователя Ивана Голунова, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Нескольких участников акции задержали, сообщает корреспондент "Интерфакса" со ссылкой на очевидцев.

По их словам, людей начали задерживать после того, как на пикете были развернуты плакаты с лозунгами.

Среди задержанных писатель Виктор Шендерович, журналисты Павел Каныгин ("Новая Газета"), муниципальный депутат Илья Азар (газета "Муниципальный округ Хамовники", МОХ), Александр Поливанов (Sports.ru), Григорий Туманов (главред издания Батенька"), журналист Виктория Ивлева, литературный критик Анна Наринская, написал в фейсбуке журналист Роман Могучий.

В 17:10 журналист "Эха Москвы" Александр Плющев, ссылаясь на корреспондента на месте, сообщил в телеграм-канале, что задержали уже 15 человек. "Автоматически задерживают всех, кто встает в одиночный пикет", добавил он.

Корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова задержали в центре Москвы днем 6 июня. В полиции заявили, что у него при себе и в квартире нашли наркотики. Против него возбудили уголовное дело и его проверяют на причастность к деятельности группы, которую подозревают в сбыте наркотиков в московском регионе.

Голунов вину не признает. Его адвокат Дмитрий Джулай ("Агора") предположил, что наркотики ему могли подбросить. В "Медузе" убеждены, что журналиста преследуют за расследования. Независимый профсоюз журналистов выразил недоверие полиции и потребовал немедленно освободить задержанного и обнародовать все материалы по делу.