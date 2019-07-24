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В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве спецназовца ГРУ Белянкина

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве спецназовца ГРУ Белянкина
Один из участников драки Сурен Маркосян в Красногорском городском суде
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе генпрокуратуры республики.

Мужчина арестован на 40 дней. Генпрокуратура Армении сообщила об аресте российским коллегам и просит передать дело для уголовного преследования.

24-летний Белянкин, ветеран ГРУ Генштаба Минобороны, был убит в ночь на 1 июня. По данным российского следствия, молодой человек стал очевидцем массовой драки возле кафе в Красногорске. Он вмешался в конфликт, чтобы помочь незнакомцу, получившему ножевое ранение. Белянкин сделал несколько предупредительных выстрелов из травматического пистолета, но в этот момент один из участников драки ударил его ножом в сердце. Белянкин скончался на месте, а участники драки скрылись с места преступления.

В РФ были задержаны нескольких участников драки, в том числе и непосредственный убийца Сергей Ходжаян, который, по версии следствия, нанес смертельный удар ножом, ему предъявлено обвинение в убийстве, он арестован до 2 августа 2019 года.

Еще восьмерым арестованным по этому делу, включая Нарека Степаняна и Сурена Маркосяна, вменяется хулиганство.

Армения Никита Белянкин

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