В Кемерове и Новокузнецке отменены прямые выборы мэров

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Глава Кемеровской области Сергей Цивилев подписал принятый в конце января региональным парламентом закон, отменяющий выборы глав двух городов Кузбасса после окончания их полномочий.

В постановлении, опубликованном на портале областной администрации, говорится о признании утратившими силу двух пунктов закона Кемеровской области "Об отдельных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований".

В утратившем силу п. 4 ст. 2 говорилось, что "глава муниципального образования городского округа, определенного в соответствии с Уставом Кемеровской области административным центром Кемеровской области (город Кемерово - ИФ), избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и возглавляет местную администрацию".

В п. 5 ст.2 говорилось, что таким же образом избирался глава города с населением более 500 тысяч человек или города, в котором находится областной суд. Единственным таким населенным пунктом в области, кроме города Кемерово, является Новокузнецк.

В Новокузнецке выборы на пост главы города сроком на пять лет прошли в 2018 году. Победителем стал Сергей Кузнецов, занимающий пост с 2013 года.

Главой города Кемерово в 2016 года сроком на пять лет был избран Илья Середюк.