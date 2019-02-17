Около 250 человек вышли на митинг за возвращение прямых выборов мэра Челябинска

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Согласованный митинг за возврат прямых выборов мэра проходит на Алом поле в Челябинске в воскресенье.

Организаторами выступили несколько городских общественных движений, их поддержали региональные отделения партий "Яблоко" и "Справедливая Россия".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Челябинска, в акции участвуют 250 человек.

"Мы присоединилась к этому митингу, от нас принимает участие около 100 человек. Все проходит спокойно", - рассказал агентству представитель "Справедливой России".

Предполагается, что участники митинга подпишут резолюцию за возврат прямых выборов главы города.

Последний раз челябинцы выбирали мэра голосованием в 2009 году. Тогда с результатом 57,53% голосов победил Михаил Юревич, сохранивший таким образом кресло градоначальника на второй срок.

С 2010 года после назначения Юревича губернатором Челябинской области градоначальника сначала выбирали из числа депутатов, затем по конкурсу.

Ближайшие выборы состоятся 26 февраля, когда депутаты Челябинской гордумы проголосуют за кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

Для участия в выборах мэра Челябинска подали документы в эту комиссию 16 человек.