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Совет Европы выразил беспокойство силовым задержанием журналиста Голунова

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Совете Европы обеспокоены силовым задержанием в Москве журналиста Ивана Голунова.

"Мы обеспокоены сообщениями о силовом задержании в Москве журналиста-расследователя Ивана Голунова и получили сигнал от нашей платформы защиты журналистов", - написал в субботу в твиттере пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хольтген.

По версии российского следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу ему было предъявлено обвинение.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у журналиста были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

Голунов, как сообщили в полиции, был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре".

Адвокат Джулай накануне заявил "Интерфаксу", что журналист отрицает причастность к преступлению и считает своё задержание провокацией.

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков заявил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам.

Колпаков выразил уверенность, что наркотики были подброшены журналисту, и отметил, что редакция будет проверять возможную связь преследования Голунова с его профессиональной деятельностью.

В субботу вечером суд рассматривает ходатайство об аресте Голунова.

Россия Иван Голунов

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