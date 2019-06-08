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Суд отказался дать защите Голунова время на изучение материалов дела

Журналист перед началом заседания поблагодарил за поддержку и заплакал

Суд отказался дать защите Голунова время на изучение материалов дела
Журналист Иван Голунов в суде
Фото: ТАСС, Владимир Гердо

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Судья Никулинского суда Москвы отказался дать защите корреспондента "Медузы" Ивана Голунова дополнительное время на подготовку к заседанию по рассмотрению ходатайства следствия об аресте журналиста.

Как передал корреспондент "Интерфакса", адвокаты журналиста - Ольга Динзе и Дмитрий Джулай - заявили ходатайства о дополнительном времени для изучения материалов дела, представленных следствием, либо о перерыве в заседании для согласования позиции с подзащитным.

"Суд считает, что достаточно времени было как для ознакомления, так и для согласования позиции", - заявил судья Михаил Максимов.

Иван Голунов перед началом заседания заплакал и поблагодарил за оказанную поддержку.

"Сложно все - как в кино. Никогда не думал, что побываю на своих похоронах. Спасибо большое всем" - сказал Голунов перед началом заседания.

Как передает корреспондент "Интерфакса", перед зданием суда собрались более 200 человек, их не пустили в суд, хотя до начала заседания сотрудник суда объявлял, что зал большой и места хватит всем.

Теперь двери суда закрыли, стоящие перед входом скандируют: "Пропускай". Люди не расходятся.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу ему было предъявлено обвинение.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у журналиста были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

Голунов, как сообщили в полиции, был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре".

Адвокат Джулай накануне заявил "Интерфаксу", что журналист отрицает причастность к преступлению и считает своё задержание провокацией.

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков заявил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам.

Колпаков выразил уверенность, что наркотики были подброшены журналисту, и отметил, что редакция будет проверять возможную связь преследования Голунова с его профессиональной деятельностью.

Россия Иван Голунов

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