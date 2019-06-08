Прокурор поддержал ходатайство следствия об аресте Голунова на два месяца

Следствие настаивает на том, что Голунов употреблял наркотики

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Прокурор в суде поддерживает ходатайство следствия об аресте корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, передал корреспондент "Интерфакса".

"Ходатайство следствия поддерживаю и прошу его удовлетворить", - сказал прокурор на заседании Никулинского суда Москвы в субботу.

Следствие просит заключить Голунова под стражу на два месяца, ссылаясь на то что, находясь на свободе, он может скрыться.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу ему было предъявлено обвинение. Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у журналиста были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

Следствие утверждает, что корреспондент "Медузы" Иван Голунов употребляет наркотики, вопреки доводам его характеристик.

"В материалах дела есть информация о том, что Голунов употреблял наркотические вещества", - заявил следователь на заседании Никулинского суда Москвы, где рассматривается его ходатайство об аресте журналиста.

В ходе заседания защита корреспондента представила суду более десяти положительных характеристик от известных российских медиаменеджеров и коллег, каждый из которых отмечал, что Голунов никогда не был замечен за употреблением наркотиков и почти не употреблял алкоголь, в том числе ввиду наличия ряда хронических заболеваний.

Голунов, как сообщили в полиции, был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре".

Адвокат "Агоры" Дмитрий Джулай накануне заявил "Интерфаксу", что журналист отрицает причастность к преступлению и считает свое задержание провокацией.