Защита Голунова попросила отправить его под домашний арест

Адвокаты считают возможным не заключать журналиста под стражу

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Адвокаты корреспондента "Медузы" Ивана Голунова просят суд рассмотреть возможность об избрании ему домашнего ареста в качестве меры пресечения, передал корреспондент "Интерфакса".

"Ваша честь, нами представлены документы, согласно которым, у Голунова на праве собственности имеется квартира в Москве и он имеет прописку. Таким образом, мы считаем, что он может находиться и под домашним арестом", - заявил адвокат журналиста Дмитрий Джулай на заседании Никулинского суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте Голунова.

Другой адвокат Голунова - Ольга Динзе указала суду на отсутствие в материалах уголовного дела доказательств его причастности ко вмененному преступлению, что является основанием для отказа следствию в избрании журналисту самой строгой меры пресечения - ареста.

Следствие просит заключить Голунова под стражу на два месяца.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу ему было предъявлено обвинение.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у журналиста были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

Голунов, как сообщили в полиции, был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре".

Адвокат Джулай накануне заявил "Интерфаксу", что журналист отрицает причастность к преступлению и считает свое задержание провокацией.