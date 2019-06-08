Поиск

Защита Голунова попросила отправить его под домашний арест

Адвокаты считают возможным не заключать журналиста под стражу

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Адвокаты корреспондента "Медузы" Ивана Голунова просят суд рассмотреть возможность об избрании ему домашнего ареста в качестве меры пресечения, передал корреспондент "Интерфакса".

"Ваша честь, нами представлены документы, согласно которым, у Голунова на праве собственности имеется квартира в Москве и он имеет прописку. Таким образом, мы считаем, что он может находиться и под домашним арестом", - заявил адвокат журналиста Дмитрий Джулай на заседании Никулинского суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте Голунова.

Другой адвокат Голунова - Ольга Динзе указала суду на отсутствие в материалах уголовного дела доказательств его причастности ко вмененному преступлению, что является основанием для отказа следствию в избрании журналисту самой строгой меры пресечения - ареста.

Следствие просит заключить Голунова под стражу на два месяца.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу ему было предъявлено обвинение.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у журналиста были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

Голунов, как сообщили в полиции, был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре".

Адвокат Джулай накануне заявил "Интерфаксу", что журналист отрицает причастность к преступлению и считает свое задержание провокацией.

Россия Иван Голунов

Новости по теме

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Более 65 тысяч человек подписали петицию с требованием освободить Ивана Голунова

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Иван Голунов заявил в суде о своей невиновности

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Прокурор поддержал ходатайство следствия об аресте Голунова на два месяца

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Совет Европы выразил беспокойство силовым задержанием журналиста Голунова

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Суд отказался дать защите Голунова время на изучение материалов дела

Суд отказался дать защите Голунова время на изучение материалов дела

Что произошло за день: суббота, 8 июня

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова привезли в суд

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Следствие попросило суд арестовать журналиста Голунова

"Единая Россия" выдвинула Чибиса кандидатом на выборах мурманского губернатора

"Единая Россия" выдвинула Чибиса кандидатом на выборах мурманского губернатора

Заключенных после пожара в свердловской колонии распределят в другие учреждения

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');